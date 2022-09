01:00:07

Patinadoras, patinadores. Si hiciéramos un programa, exclusivamente para oyentes con los cabellos morenos, seguramente tendríamos más repercusión que si lo hiciéramos para oyentes rubios o castaños, que estadísticamente son mucho menores en la población. Hoy rizamos el rizo y hacemos figuras retóricas y comparativas en torno a la música de los cabellos pelirrojos. Broken Bells, muva of Earth, Three Dog Night, The Black Brothers, Don Downing, Can, Bobb Trimble, Kokoroko, Michael Sneed, Yeah Yeah Yeahs, Cream, Stereolab.