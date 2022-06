01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos un programa que hemos titulado: "Música para escuchar en martes". Una selección de canciones que rompen con los malos farios de determinados días y con algunos aspectos negativos de la numerología. Entre los artistas invitados de esta madrugada, que comienza en “martes”: Olivia Dean, Dry Cleaning, Morcheeba, Fontaines D.C., Gil Scott-Heron And Brian Jackson, Wax Machine, Stranded Horse, The Olympians, Mongo Santamaría, The Monochrome Set, Blue Mitchell, Denny Zeitlin.