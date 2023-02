01:00:08

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: "La música digital sin fricciones". Tomamos la referencia de un libro: The New Analog - Damon Krukowski - Alpha Decay, que hace referencia a la forma de escuchar y reconectarnos en el mundo digital. Entre los invitados e invitadas que hoy “sacamos a pasear” de nuestros discos duros: Jeri Southern, Bernard Estardy, Bokani Dyer, Mario Allison y Su Combo, Brigitte Fontaine, Adi Oasis, Kainalu, The Free Music, Fellini Félin, Les Gam's, Kool & The Gang, Larry Young.