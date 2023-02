58:56

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: "Música que acompaña en silencio". Hay canciones que nos acompañan durante años sin dar la lata, sin resultar molestosas, de una manera discreta pero poderosa. Canciones que pueden explorar en nuestros sentidos, y potenciar, de forma intensa, la amplificación de algunas de nuestras emociones. Entre nuestros invitados/as: The Stranglers, Echo and the Bunnymen, Magazine, Television, Tom Verlaine, Richard Hell & The, Voidoids, Braids, Biig Piig, Sky Adler, Gorillaz, Shuya Okino, William Onyeabor.