A lo loco y con patines

01:00:06

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: "Música con ácaros y polvo". Una selección musical que sirve para paliar las alergias estacionales y primaverales, también conocidas como "fiebre del heno" o "rinitis alérgica estacional". Entre los artistas invitados que nos alejarán momentáneamente de los efectos nocivos de las alergias: Nabihah Iqbal, Adriana Calcanhotto, Mitú, Jungle, Anthonius Feat. Sibusile Xaba, Everything but the Girl, Tyler, The Creator, Spunky Cappers, The Urban Foxes, Sofia Kourtesis, Cheick Tidiane Seck, Bobby Hutcherson.