01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos un programa que hemos titulado: "Melodías nacidas del azar". Hablaremos de composiciones que nacen de una manera informal, casual, y poco ortodoxa. Canciones donde coincide la inspiración, con la dinámica del método y el “ensayo”. Entre los invitados/as a esta causalidad musical, tendremos a: Plantlife, Me and My Friends, Alina Bzhezhinska, Bart & The Bedazzled, Terence Nance, Sports Team, Liquid Saloon, Tumi Mogorosi, Theo Croker, Elkin & Nelson.