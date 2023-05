58:56

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “Melodías con intención sagrada”. Hay canciones que tienen una intención espiritual sin llegar a ser religiosas. Presentaremos variadas melodías, que, sin pertenecer al género litúrgico, tiene connotaciones con las cosas del espíritu, el karma, y la relajación. Con el dejarse llevar hacia otros confines mentales y espirituales. Entre nuestros invitados/as: John Coltrane, Sunbörn, Alpheus, Lambchop, The Violinaires, Lord Echo, Donald Byrd, Pastor T.L. Barrett & The Youth For Christ Choir, Azekel, Keith Jarrett, Michael White