59:29

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos un programa que hemos titulado: “Materialización de la buena vida”. Hablaremos de la transformación de determinados: pensamientos, emociones, sensaciones e ideas, en canciones (en “formatos artísticos”). Una disciplina perfecta, para que todas estas vivencias y esencias no se pierdan por el camino, y se mantengan vivas. Entre los artistas invitados/as que formarán parte de este experimento: Jenny Rock, Foals, Adrian Quesada, Paula Lima, The Groove Family, Wax Machine, Farees, Wave Machines, Lambchop, Wajatta, The Beloved.