01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos un programa que hemos titulado: “El lamento en voz alta”.

Una selección musical, que cuenta en voz alta, modulada, con ritmo, timbre y bien colocada, cosas que deben de ser contadas. Que quieren ser contadas, cosas importantes, cosas banales, cosas frívolas o cosas grandes o pequeñas: Jonathan Jeremiah, Rogê, Say She She, Black Jesus Experience, Jesca Hoop, Gramme, Jimetta Rose, Benjamin Biolay, Totally Enormous Extinct Dinosaurs, Jessie Buckley & Bernard Butler, Bitchin Bajas.