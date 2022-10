01:00:08

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos un programa que hemos titulado: “La intratable música de fondo”. Glenn Gould, el pianista canadiense, creía firmemente que la música de fondo (la que se oye en una tienda, supermercado, etc) era una especie de energía que acababa en transformarse en algo mejor. Cierto es, que Glenn Gould, no toleraba el R&R, en ninguna de sus formas, y encima, tenía la capacidad de abstraerse de la música de fondo. Escucharemos: Iseo & Dodosound, Horse Lords, Benjamin Biolay, The Brother Moves On, Niteroy, Nation of Language, The Go! Team, Gilles Peterson, David Bowie, Shabason & Krgovich, Alhaji Waziri Oshomah.