01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical, serena, en blanco y negro, con poca luz y tumbada. La hemos titulado: “Instrucciones para escuchas a oscuras”. Un concepto extraído de un disco de: The Beach Boys, llamado: “Sail on sailor”. Una selección para escuchar con ausencia de luz donde tendremos de protagonistas a: The Beach Boys, Elza Soares, Bigflo & Oli/Bon Entendeur/Edouard Baer, GoGo Penguin, Jaubi/Tenderlonious/Latarnik, Bananagun, Tiga, Ernest Ranglin, Jazztronik, AG Club/Sam Truth, Billie Holiday, Myele Manzanza/Benjamin Muralt/Ashley Henry.