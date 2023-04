01:00:08

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “A golpe de talonario”. Siempre se ha hablado de que la promoción es algo vital dentro de la carrera de un artista. Si una banda cuenta con visibilidad y con una inyección económica, hay muchas posibilidades de que la cosa acabe cuajando. Aunque la música es caprichosa y nunca obedece a reglas establecidas. Entre nuestros invitados invitadas: Renaldo & Clara, Jessie Ware, Everything but the Girl, Romy, Tom Tom Club, Jocelyn Brown, Mark Lanegan Band, Le Tigre, The Detroit Experiment, Toto Nécessité, Ahmad Jamal.