A lo loco y con patines

59:47

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “De forma casual e improvisada”. El 3 de agosto de 1964, Trinidad y Tobago obtuvo su independencia. En el oeste de Londres y de forma totalmente improvisada, se celebró una fiesta callejera que pretendía simplemente celebrar un día tan señalado. De esa manera tan espontánea, surgiría posteriormente el carnaval anual de Nothing Hill, la fiesta callejera más grande del hemisferio norte: Irma Thomas, Lizzo, Jon Batiste, Toro Y Moi, Yalla Miku, Cud, Ana Frango Elétrico, Mario Biondi and The High Five Quintet, Mandisi Dyantyis, F.J. McMahon, Sibusiso Mash Mashiloane, Stevie Wonder.