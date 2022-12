01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical: soleada, cegadora, calurosa y de deslumbrón. La hemos titulado: "Encuentra el sol en cada día lluvioso". Canciones de corte soleado y positivo, que guardan relación con las buenas sinergias y las buenas armonías. Entre nuestros invitados/as: Gabor Szabo, The Doobie Brothers, Kutiman, MØ, Lizzo, Danny Keane, Juan Pablo Torres, Bon Voyage Organisation, The Isley Brothers, Lucky Daye, Beny More, Bantey.