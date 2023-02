A lo loco y con patines

59:44

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “Diferentes maneras de mirar al pasado”. Hablaremos de como nuestros conocimientos y gustos musicales cambian con el tiempo. Lo que en el pasado desechamos, puede que en un presente nos fascine. Una fórmula que se repite en el ser humano y en su relación con la música. Entre nuestros invitados/as:The Teardrop Explodes, Kabaka Pyramid, White Town, R.E.M., George Michael, The The, Gil Scott-Heron & Brian Jackson, Jayme Marques, Vivian Stanshall, Sonny Stitt, The Cinematic Orchestra.