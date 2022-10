01:00:01

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos un programa que hemos titulado: “Descargas sonoras sin cables”. El concepto “descarga”, tiene muchos significados y acepciones. En música se puede atribuir a: “La forma musical basada en la improvisación”. Hoy hemos optado por una acepción que nos gusta, “librarse del estrés, el nerviosismo o el mal humor”. Entre nuestros invitados/as: Wilco, Wal Sant'ana, Shina Williams & His African Percussionists, Allison and the South Funk Blvd. Band, Phoenix, Nightmares On Wax, Lisa Stansfield, Mafro, David Axelrod, Doechii, GUTO, Nico Gomez (Danny Krivit).