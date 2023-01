A lo loco y con patines

01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “Demasiados datos rigurosos”. Hablaremos telegráficamente de la información, de la veracidad y de los datos relacionados con el contenido musical. También hablaremos de la peculiaridad de “la radio”, y de la forma de plantearse las aventuras y desventuras de ciertos artistas. Entre nuestros invitados/as: Andrew Bird, Panda Bear, Everything But The Girl, Iggy Pop, Sufjan Stevens, Orkes Gumarang, Faithless Amelia Fox, Marshall Jefferson, Pharrell Williams, Gaz Coombes, Plaisir de France, Sault.