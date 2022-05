01:00:08

Patinadoras, patinadores. Hoy hemos titulado el programa: "Decodificando señales emocionales".

Una selección musical que pretende lanzarnos a los brazos de la musicoterapia, para intentar estimular cambios positivos en nuestro estado de ánimo. Canciones que intentarán liberarnos de presiones, de forma segura y sin efectos secundarios: Invitados/as: The James Hunter Six, Big John Patton, Sabrosa, Calexico, Horace Silver, Kendrick Lamar, El Combo Batanga, William Stuckey, Saphie Wells, Los 300, Letieres Leite, The Pyramids.