Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que se inspira en la geometría. Tendremos canciones directas donde todos los puntos viajan en la misma dirección, y canciones que merodean y cambian constantemente de sentido. Nuestros invitados/as: The Cranberries, Celeste, Little Simz, Kratos Himself, Chaka Khan, The Roots, Bullion, Baby Huey & The Baby Sitters, PinkPantheress, Shaggy, Salah Ragab/The Cairo Jazz Band, This Is The Kit, Side Effect.