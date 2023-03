A lo loco y con patines

01:00:06

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “La cansina inteligencia artificial”. No se habla de otra cosa, de repente se “hizo la luz” y parece ser que nuestra vida cambiará radicalmente, con esta herramienta que nos hará facilísimo las cosas, mientras determinadas tecnologías, hacen todo el trabajo por nosotros. Entre los artistas invtados/as, que como nosotros, no tenemos claro las bondades de este nuevo concepto: Ray Barretto, Gin Tonic Orchestra, Flavien Berger, Shygirl, Bruno Pernadas, Souad Massi, The Cinematic Orchestra, Thee Sacred Souls, Leonie Pernet, Calm, IzangoMa.