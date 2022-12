01:00:05

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical: desbaratada, relajada, apacible y durmiente. La hemos titulado: "Canciones con regusto de siesta". La siesta, esa actividad de caer rendido y dormitar apaciblemente, generalmente después del almuerzo. Una actividad compleja, en la que conviene controlar el tiempo de descanso. Entre nuestros invitados/as: Harry Belafonte, Conjunto Estrellas de Chocolate, Gorillaz, THE SKINTS, Ronald Mesquita, Paula Lima, Joe Bataan, Buena Vista Social Club, Sharon Jones & The Dap-Kings, Gyedu Blay Ambolley, This Is The Kit, Ebo Taylor & Pat Thomas.