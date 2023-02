A lo loco y con patines

01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “Canciones para una despedida corta”. Una lista con canciones para los que se van de viaje, para los que parten por un momento. Una selección para degustar “traslados” de manera relajada y mantener vivos los recuerdos. Entre nuestros invitados e invitadas: Etta Marcus, The Brother Moves On, Captain Planet, Mel Tormé, Ezra Collective, Jordin Sparks, Joel Sarakula, Albin De La Simone, Nancy Sinatra, JD Walter, Mabe Fratti, Charles Wright & The Watts 103rd Street Rhythm Band, Mammal Hands.