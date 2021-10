01:00:08

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos un programa de vientos racheados, que llegan desde el mar del Norte, y las islas británicas. Un puñado de canciones que tienen paralelismos con mi viento preferido, un viento seco y enérgico, de fuerza constante, que genera grandes olas y grandes pasiones. Entre nuestros invitados/as: Al Green, Eddie Kendricks, Johnny Harris, Barry Goldberg, Bonobo/Totally Enormous Extinct Dinosaurs, Joss Stone, Michael Bublé/Sharon Jones & The Dap-Kings, Mina, Mr President/Sabba MG, The Avalanches/Cola Boyy/Mick Jones, Rim Kwaku Obeng, Tom Misch/Yussef Dayes, Jungle By Night.