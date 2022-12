Canciones que no marchitan

59:38

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado. "Canciones que no marchitan". Traemos un puñado de canciones, que no las corrompe el tiempo, que envejecen de manera saludable, conscientes de su madurez y con la frescura de antaño. Canciones que combaten los efectos del paso del tiempo, con calidad y calidez y que escucharemos interpretadas por: Donny Hathaway, Nation of Language, Juanita Euka, Malcolm Strachan, Adrian Younge, Joe Chambers, Damian O’Neill, Ramzi, Talking Heads, Leftfield.