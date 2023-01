A lo loco y con patines

01:00:04

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “Canciones que juegan al despiste”. Muchas bandas cuando publica un nuevo disco, recurrir a una práctica que consiste en incluir una canción en ese trabajo una canción que no tiene nada que ver con el resto de las canciones del disco. Una especie de experimento de estilo, que no guarda relación con la esencia, el alma o la fragancia del resto de los temas. Nuestros invitados/as: Kikagaku Moyo, Everything But The Girl, Kaidi Tatham, Plaid, Mr. Fingers, Sababa 5, Tete Mbambisa, Dick Khoza, Kuniyuki & Soichi Terada & Sauce 81, Sathima Bea Benjamin.