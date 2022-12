01:00:06

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “Canciones que integran. Debatiremos telegráficamente sobre esa especie de lucha formal y erudita entre la música llamada, “culta”, la que se puede leer en partitura y entraña estructuras y teorías avanzadas, y la música “popular”, la que transmite a través de otros canales que no son los del propio pentagrama, y que aspira a llegar a un gran número de gente. Entre nuestros invitados/as, Eddie Jefferson, Burt Bacharach, Donald Byrd, The Style CouncilBoz Scaggs, Risco Connection, Yusef Lateef, Nine Sparks Riots, Noé Berne, Avatar Horns, The Lyman Woodard Organization, Edu Requejo, Fievel Is Glauque, Risco Connection.