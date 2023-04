01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “Canciones enrabietadas”. Melodías que suenan o que tratan de historias molestas, de historias que pueden irritar a sus intérpretes, a sus oyentes, canciones que hablan de cosas que no están bien, que hay que solucionar, que hay que dar un giro para que cambien. Entre los artistas invitados/as a esta ecatombe de sonidos con sutil rabia: Romy, Bronquio & 41V1L, Baxter Dury, Eddie Chacon, Estrella Fugaz, Diplo, Arthur Verocai, Sun Ra, Little Dragon, Geese, Kiev cuando nieva, The Far Out Monster Disco Orchestra.