01:00:08

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: "Canciones que empañan cristales". Una serie de melodías, que, por su poder musical, energético, y de condensación, contienen hasta vapor de agua, y que, escuchadas en un ambiente o habitación cálida, pueden enfriar alguna superficie mental, que está a menor temperatura. Entre nuestros invitados que pasan a un estado semi líquido: Eggy, DJ Spinna, Belle and Sebastian, The Mighty Mocambos, DNA, Gone to Color, The Field, Charif Megarbane, Pucho And His Latin Soul Brothers, Ralf Gum, DOMi & JD BECK, Frank Zappa.