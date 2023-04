59:39

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “Canciones con demora intencionada”. Hay canciones de largo desarrollo, que arrancan tarde, que arrancan lentas incluso torpes. Canciones que van anunciando algo que llegara en unos instantes, que en ocasiones explota de manera inesperada. Entre los invitados e invitadas, no aptos paras los impacientes: Nicolas Godin, Nick Waterhouse, Sault, The 5th Dimension, Willie Hutch, Syl Johnson, Rozi Plain, Little Simz, Witch, Röyksopp, Unknown Mortal Orchestra, Kahil El’Zabar.