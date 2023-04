A lo loco y con patines

01:00:05

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “Canciones de cerradas vocales”. Presentamos una selección de artistas, -en concreto de vocalistas- que difieren mucho, los unos de los otros, en cuanto a su pronunciación, aunque muchas veces canten en el mismo idioma. Entre los artistas invitados/as a este compendio vocal donde las vocales suena cerradas y se acortan las palabras: Belleruche, Mr Twin Sister, Dry Cleaning, Nabihah Iqbal, Michael Nyman, The Durutti Column, Afflecks Palace, Everything Everything, Primal Scream, 10cc, Sweet G.