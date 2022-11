01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos un programa que hemos titulado: “Canciones para anochecer”. Un programa inspirado en los cambios de “huso horario”. Ese atrasar o adelantar las horas, independientemente de lo dictado por el sol, que va a su aire, muchos millones de años antes de nuestra existencia. Tenemos una selección musical que no obedece a elementos temporales y que se puede escuchar independientemente del avance del tiempo: The Spinshots, Marcos Valle, Benny Sings, Florence Adooni, Charlotte Fever, The Bug Club, Matt Berry, STR4TA, Izo FitzRoy, Bill Callahan, Steady Weather.