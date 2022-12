01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “Canciones afiladamente blandas”, que debate sobre la asociación negativa que puede tener la música “blanda”, que relacionamos con carente de fuerza, de discurso, de intensidad o de propósito. Un sentido peyorativo que creo que debemos de intentar cambiar, en donde estaremos perfectamente ayudados por: Little Simz, Pupajim, Lalo Schifrin, Nia Archives, The Free Design, IAMDDB, Hot Chip, SG Lewis, Tai Verdes, The Blaze, Gilberto Sextet, Laurent Bardainne, Erik Hall.