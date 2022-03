01:00:06

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos un programa titulado: "Canciones abandonadas a la intemperie". Versa sobre canciones, que, a pesar de su calidad, no encajan, no triunfan, no trascienden. Canciones cobijadas exclusivamente por el cielo y las nubes que acechan en las profundidades. Invitadas/os: Nina Simone (HONNE Remix), Hollie Cook, Stromae, Lady Wray, Lalo Malo, Papa Orbe & Los Científicos Del Sabor, Jason Joshua, Esther Phillips, Dizzy Gillespie & Lalo Schifrin, Quincy Jones, Prince Fatty.