01:00:07

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos una selección musical que hemos titulado: “Banda sonora ilusoria”. Una banda sonora que no tiene partitura, que no está pautada y que forma parte claramente, de nuestro entorno. Una banda sonora no intencionada que se desarrolla por la conjunción de elementos en acción y en movimiento. Entre nuestros invitados/as: Tito Puente And His Orchestra, The Jungle Rat USA, Rubblebucket, Lúa Gramer, Hak Baker, Payfone, Donna Blue, The Tubs, The Ironsides, Pampidoo, Hanakiv.