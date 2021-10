01:00:05

Patinadoras, patinadores. Hoy hemos titulado el programa “Agujetas de aparición tardía”. Canciones musculares, que proporcionan microrroturas de microfibras emocionales, originadas por una escucha musical demasiado elevada e intensa. Unas molestias que desaparecerán totalmente tras la ingesta de canciones como estas, interpretadas por: Alice Clark, Holy Hive, Dojo Cuts, Willie Bobo, The New Seekers, Spiritualized , Orchestre De La Pailote, Outhere Records, Arcade Fire, Ben l'Oncle Soul, The Byrds, Piers Faccini, Crazy P.