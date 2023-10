28:04

Jordi Savall, Emerson String Quartet, Daniele Gatti, Sir Simon Rattle i Wayne Marshall són les propostes més esperades per la temporada 2023-2024 dels 25 anys de l¿Auditori. Ho comentem amb el nostre col·laborador, el Pep Gorgori.

Jordi Savall és una de les personalitats musicals més polivalents de la seva generació. Fa més de cinquanta anys que dóna a conèixer al món meravelles musicals abandonades en la foscor de la indiferència i de l’oblit. Dedicat a la recerca d’aquestes músiques antigues, les llegeix i les interpreta amb la seva viola de gamba o com a director. Les seves activitats com a concertista, pedagog, investigador i creador de nous projectes, tant musicals com culturals, el situen entre els principals artífexs del fenomen de revalorització de la música històrica.

A partir del 18 de maig de 2024 podrem gaudir de la seva delicadesa musical, interpretant ‘Les Estacions de Hayden’, ‘El Llibre Vermell de Montserrat’ i ‘Misa Solemnis de Beethoven’.

Daniele Gatti és una altra de les propostes que aquesta temporada podrem gaudir. És un director d'orquestra italià, des del 2016 al 2018 director titular de l'Orquestra Reial del Concertgebouw d'Amsterdam.

De la mà de Mahler Cambrer Orchestra podrem escoltar el 25 de novembre de 2023, les grans sinfonies de Haydn, Prokofiev i Stravinsky.

Parlem de moltes més amb el nostre col·laborador, el Pep Gorgori.