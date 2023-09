19:55

En aquesta nova novel·la s'explica una poderosa història que revela les claus perquè la fortuna es manifesti a la teva vida.

L'expressió MAZAL TOV és una locució hebrea que es tradueix com a "bona sort". És un desig que s'expressa en veu alta a les celebracions jueves i el seu sentit és "estic desitjós que et passin coses bones".

Si explorem el significat profund de cadascuna de les consonants que formen aquesta paraula, accedirem al veritable secret de la prosperitat. Les claus ocultes a la paraula Mazal indiquen que la sort no ve "de dalt" sinó que depèn del nostre esforç en tres coordenades que convé conèixer i portar a la pràctica.

En aquesta rondalla il·luminadora, Francesc Miralles ens ofereix un viatge fascinant i alhora pràctic als secrets de l'èxit.

Després de fracassar repetidament a la seva vida, Saül accepta una misteriosa oportunitat de treball a Cracòvia, un destí tan desconegut com allunyat de la seva realitat. Allí coneixerà una sèrie de personatges que li revelaran valuoses lliçons per a la vida, i sobretot una enigmàtica dona que li ensenyarà, pas a pas, el secret del MAZAL, capaç de canviar la nostra fortuna per sempre.