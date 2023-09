35:41

Quan es cumpleixen cinquanta anys del crim a Victor Jara, Mario Amorós ens parla de 'La vida es eterna' la seva obra biográfic del músic, compositor xilè i poeta.

Al llarg d'aquestes pàgines, narra la infància de Víctor Jara al món rural, quan la seva mare, Amanda, li va donar a conèixer la música dels camperols; la seva joventut a la humil població Les Nogueres de Santiago de Xile, els dies en un seminari catòlic, el servei militar a l'exèrcit i la seva incorporació a l'avantguardista Escola de Teatre de la Universitat de Xile; la consagració com a director teatral, la seva relació sentimental amb Joan Turner i la vida familiar.

També aprofundeix en la seva intensa activitat com a solista, que va assolir l'etapa més fèrtil quan va recolzar la Unitat Popular i el president Salvador Allende com a militant comunista. I relata el dia tràgic del cop d'Estat, la detenció i la tortura posterior i els seus últims instants a partir d'una font excepcional: els milers de pàgines del procés judicial instruït per aclarir el seu assassinat.

L’autor, Mario Amorós, és llicenciat en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid. Després va obtenir una llicenciatura i un doctorat en Història per la Universitat de Barcelona. La seva tesi doctoral va ser una investigació dirigida per Miquel Izard sobre el sacerdot Antoni Llidó, desaparegut el 1974 a Xile a mans de la DINA. El 2015 va donar a conèixer 11 cartes inèdites del poeta Miguel Hernández, escrites de presons franquistes estant entre 1939 i 1942, en un impactant reportatge publicat a la revista El Tiempo.