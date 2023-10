A contrallum

28:22

Avui hem convidat a l’especialista en terrorisme gihadista, insurrecció i moviments radicals, per conèixer la situación actual d’aquestes cedul·les que oprimeixen alguns territoris i que tenen una conseqüència directa cap als païssos d’Occident.

Els islamistes turcs han llançat la prohibiñció de festivals i concerts en recerca de l’hegemonia cultural. Numerosos artistas han estat víctimes de la cancel·lació per solidaritzar-se amb el col·lectiu LGTBI i també per críticar el govern.

També hem sabut que La justícia belga dicta penes de 20 anys a cadena perpètua per als principals responsables dels atemptats de Brussel·les el 2016.

Un altre escenari, però, és el del matrimoni temporal. A Iran, com a tots els països islàmics, les relacions sexuals fora del matrimoni estan prohibides i penades per llei. Però hi ha el matrimoni temporal que permet als homes més grans de 15 anys i a les dones des dels 13 ser considerats marit i dona per un límit determinat de temps i, per tant, mantenir relacions sexuals de manera legal durant aquest temps.

La lapidació o la mutilació son conseqüències que poden derivar de l’incumpliment de la llei o del deshonor als territoris als que pertanyen. D’això i molt més parlem amb David Garriga Guitart, especialista en terrorisme gihadista, insurrecció i Moviments Radicals.