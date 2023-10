28:34

Segons diversos estudis, l'edat mitjana d'iniciació en el consum de pornografia ha baixat fins a 9 anys. Ho comentem amb l'Elena Crespi, la nostra sexòloga de capçalera.

Malauradament, el món de la pornografia s'ha convertit en l'educador de la sexualitat per a molts adolescents. La majoria són homes encara que són cada vegada més les dones que naveguen i s'interessen per aquest tipus de continguts. I de tots els que s'interessen pel porno, entre un 3% i un 8% desenvolupen problemes d'addicció.

Cal remarcar que el porno, majoritàriament, no presenta comportaments i rols que es puguin extrapolar a la vida sexual de qualsevol parella. Es dóna una visió masclista, de submissió i fins i tot moltes vegades de violència que no som conscients. Visionar aquests tipus de vídeos des de petits, pot provocar una normalització de certes actituds que no es poden tolerar.

A més, que el sexe per moltes famílies encara es consideri un tema tabú també pot provocar que aquesta educació es busqui en altres factors externs, incidint en aquests rols que es donen en el porno, i que no es consideren educatius.

Comentem tot això i més amb la nostra sexòloga de capçalera, l'Elena Crespi, perquè a més en aquests temps on la tecnologia evoluciona molt de pressa i que ha aparegut la intel·ligència artificial, també hem d'anar amb compte amb la pornografia.