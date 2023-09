56:18

Parlem amb Berta Jardí sobre la seva última novel·la 'La bibliotecaria del front' que contextualitza la Guerra Cívil i la figura de Aurora Díaz-Plaja. També conversem amb Francesc Miralles sobre la seva última publicació 'Mazal'.

'La bibliotecaria del front' és la última novel·la de Berta Jardí que edita Univers. Una jove auxiliar de la biblioteca popular de Canet de Mar viatja per primera vegada al front en el bibliobús, una biblioteca ambulant creada per portar llibres als combatents de l’Exèrcit de l’Est de la República i als ferits que es recuperaven en els hospitals de la rereguarda. El bibliobús va recórrer Catalunya de punta a punta, de la costa al Pirineu i sempre condicionat pels bombardeigs i els moviments de les tropes. Aquesta és l’aventura de l’Aurora Díaz-Plaja i també la de les seves companyes bibliotecàries, noies valentes de vint i pocs anys, compromeses amb el seu temps i la seva gent, per a qui la vocació professional estava per damunt dels perills de la guerra. En el temps del bibliobús germinarà la llavor de l’Aurora Díaz-Plaja, que esdevindrà després una pionera i referent inqüestionable del foment i la divulgació de la literatura infantil del nostre país.

Una història que mostra la realitat de l'època i la cultura que s'ha anat estenent per la història del nostre país.

D'altra banda, conversem amb Francesc Miralles sobre 'Mazal', el seu últim llibre que tracta sobre la superació i el desenvolupament personal.

L'expressió MAZAL TOV és una locució hebrea que es tradueix com a "bona sort". És un desig que s'expressa en veu alta a les celebracions jueves i el seu sentit és "estic desitjós que et passin coses bones".

Si explorem el significat profund de cadascuna de les consonants que formen aquesta paraula, accedirem al veritable secret de la prosperitat. Les claus ocultes a la paraula Mazal indiquen que la sort no ve "de dalt" sinó que depèn del nostre esforç en tres coordenades que convé conèixer i portar a la pràctica.

En aquesta rondalla il·luminadora, Francesc Miralles ens ofereix un viatge fascinant i alhora pràctic als secrets de l'èxit.

Després de fracassar repetidament a la seva vida, Saül accepta una misteriosa oportunitat de treball a Cracòvia, un destí tan desconegut com allunyat de la seva realitat. Allí coneixerà una sèrie de personatges que li revelaran valuoses lliçons per a la vida, i sobretot una enigmàtica dona que li ensenyarà, pas a pas, el secret del MAZAL, capaç de canviar la nostra fortuna per sempre.