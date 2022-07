78 RPM - Three Peppers y Spade Cooley

59:07

Swing, hot jazz, boogie, western swing, samba, bolero, son, calypso, rumba, vocal, pregón, jazz blues, fox trot.

1.- "Four And One-Half Street". Barney Bigard & His Jazzopators

2.- "Swingin' At The Chat And Chew". The Original Yellow Jackets

3.- "Serenade In the Night”. Three Peppers

4.- "Eight Beat Boogie". Johnny Maddox And The Rhythmasters

5.- “Ida Red”. Spade Cooley

6.- “I Yi Yi Yi Yi”. Carmen Miranda Con Bando Da Lua

7.- “Margarita”. Xavier Cugat and His Orchestra

8.- “Como se baila el Son”. Orquesta Hermanos Palau

9.- “Monkey”. King Radio

10.- “Marihuana”. Emilio Cáceres Trío

11.- “You Don't Mean No Good”. Jazzbo Tommy & His Lowlanders

12.- "Tu-li Tulip Time”. The Andrews Sisters

13.- "El Bananero”. Orquesta Billo’s Caracas Boys

14.- "Down Home in Kentucky”. Frankie Half-Pint Jaxon

15.- "Precious”. Paul Ash Orchestra