58:09

Swing, vocal, boogie, western swing, dixieland, hillbilly blues, mambo, conga, canción ranchera, hot español, fox trot, mento, exótica, early country, sweet music.

1.– “Rockin' Rollers' Jubilee”. Erskine Hawkins

2.– “South American Way”. Andrews Sisters

3.- “Decatur Street Boogie”. Piano Red

4.- “Peach Tree Shuffle”. Hank Penny and His Radio Cowboys

5.- “Crazy Chords”. Bob Mielke's Jazz Band

6.- “Sensemaya”. Felix Valvert Orquesta

7.- “Mambo Jambo”. Dave Barbour And His Orchestra

8.- “Son los Dandis”. Orquesta Hotel Nacional de la Habana

9.- “Esa Mujer”. Los Dos Reales

10.- “Mimi Mimosa”. Rina Celi

11.- “You Let Me Down”. Wingy Mannone and his Orchestra

12.- “Two Timing Lennie”. Count Lasher’s Calypso Quintet

13.- “Babalu”. Caterina Valente

14.- “I Want To Be A Real Cowboy Girl”. Girls Of The Golden West

15.- “What A Day”. Carl Fenton's Orchestra