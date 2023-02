58:10

Jazz, swing, old time, fox trot español, western swing, hawaiian, conga, rumba, biguine, classic blues, cha cha cha, fox trot, instrumental.

1.– “Panama”. Luis Russell And His Orchestra

2.– “Le Jazz Hot”. Jimmie Lunceford and his orchestra

3.- “Back Up and Push”. Fiddlin' 'Red' Herron

4.- “Oh, Johnny, Oh, Johnny, Oh”. Elsie Bayron con la Orquesta Casablanca

5.- “Old Yazoo”. W. Lee ODaniel and His Hillbilly Boys

6.- “My Hula Girl”. Charles Kama and his Moana Hawaiians

7.- “That Happy Conga”. Don Arres y su orquesta.

8.- “Cuba”. Lecuona Cuban Boys

09.- “Pendant moin dans l Armée”. Sam Castendet et son Orchestre Créole

10.- “Maui Girl ”. Kilima Hawaiians

11.- “See See Rider Blues”. Bea Booze

12.- “Tabu cha cha cha”. Franco e i G 5

13.- “A lo lejos”. Eduardo Chávez and His Beachcombers

14.- “Whos Your Little Who-Zis”. Ben Selvin and his Orchestra

15.- “Dinner Music For A Pack Of Hungry Cannibals”. Raymond Scott Quintette