Swing, jazz, shuffle, western swing, old time music, country blues, guaracha, son rumba, hawaiian, hillbilly, boogie, corrido, merengue, vocal.

1.- "Blues In the Groove". Jimmie Lunceford and His Orchestra

2.- “Corrine Corina”. Buddy Morrow and his Orchestra

3.- "Honky Tonk Train Blues". Les Elgart and his Orchestra

4.- "Goin Back To My Texas Home”. Bill Boyd and His Cowboy Ramblers

5.- “Billy In The Low Ground”. Oscar & Doc Harper

6.- “Statesboro Blues”. Blind Willie McTell ”. Mississippi Sheiks

7.- “Pasito Pa’lante”. Julio Cueva y su Orquesta

8.- "Cincuenta Pesos". Cuarteto Caney

9.- "I Ain't Got No Gal”. Bob Skyles

10.- "Sassy”. Kalama's Quartet

11.- “Everybody Two-Step”. Roane County Ramblers

12.- “Peter Piper Boogie”. Ralph Flanagan and his Orchestra

13.- “Una linda mujercita”. Lupita Valero

14.- “Con Flores”. Joseito Mateo con La Orquesta Flecha

15.- “That Old Black Magic”. Sammy Davis, Jr.