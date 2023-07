58:12

Swing, dixieland, fox trot español, western swing, calypso, classic blues, mambo, afro, guaracha rumba, hawaiian, fox trot inglés, old time music, country blues, vocal, fox trot.

1.- “Rock And Rye”. Earl Hines.

2.- “At Sundown”. Muggsy Spanier and his Ragtime Band

3.- “Alas”. Celia Gámez con la Orquesta Gran Casino

4.- “Feels Good”. Hartman's Heartbreakers

5.- “Never Interfere With Man And Wife”. Blind Blake

6.- “Blood Hound Blues”. Victoria Spivey

7.- “Mambo del papelero". Pérez Prado y su Orquesta

8.- “Safari”. Noro Morales and his Orchestra

9.- “Lengua Mala”. Sacasas and Royal Havana Orchestra

10.- "Hawaiian Cowboy". Andy Bright and The Moana Hawaiians

11.- “Break-Away”. Jack Hylton & His Orchestra

12.- “The Arkansas Traveler”. Red Fox Chasers

13.- “Oozin' You off My Mind” Blind Boy Fuller

14.- “Bye 'N Bye”. Ziggy Elman and his Orchestra

15.- “Who” George Olsen & His Music