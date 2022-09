59:10

Swing, jazz, hawaiian, western swing, calypso, rumba, mambo, hot jazz, hillbilly blues, boogie, yodel polka, fox trot español, sweet music.

1.- "Jeep Jockey Jump ”. Jerry Gray And His Orchestra

2.- “Hot Lips”. Henry Busse And His Orchestra

3.- “Heat Wave”. Sol K. Bright's Hollywaiians

4.- “Riding Down The Canyon”. Jimmie Revard and his Oklahoma Playboys

5.- “Rhythm Rhythm”. Lionel Hampton and His Orchestra

6.- “Kitch's Bebop Calypso”. Lord Kitchener

7.- “Los Hijos De Buda”. Edmundo Ros and his Orchestra

8.- “Mambo Gitano”. Orquesta Hermanos Castro

9.- “Cross Patch”. Louis Prima His New Orleans Gang

10.- "I Never Knew". Yasha Bunchuk and his Swing Symphony Orchestra

11.- “Allen Brothers' Rag”. Allen Brothers

12.- “P.L.K Special”. Jimmy Yancey

13.- “Amanecer en Turquía”. Orquesta Musette con Serramont

14.- “Yodel Polka”. Yodeling Slim Clark

15.- “Under The Ukulele Tree . California Ramblers