58:05

Jazz, boogie, hot español, fox trot sueco, novelty, cajun. conga, son, hawaiian, boogie, old time, bolero son, rumba congoleña, country yodel, fox trot.

1.- “Tiger Rag”. Fletcher Henderson and His Orchestra

2.- “Bumble Boogie”. Ralph Marterie And His Orchestra

3.- “Júbilo”. Katia Morlands con la orquesta de Luis Rovira

4.- “Tillie”. Svenska Paramount-Orkestern

5.- “Dummy Song”. Hoosier Hot Shots

6.- “Lawtell Two-Step”. J. B. Fuselier and his Merrymakers

7.- “El Melcochero”. Conjunto Melódico Cubano

8.- “De Pelota No”. Septeto Nacional

9.- “Kalakaua”. Johnny Noble and his Hawaiian Music

10.- “Alley Boogie”. Georgia White

11.- “Bone Dry Blues”. Lowe Stokes and His North Georgians

12.- “Botón De Rosa”. Vicente Sigler y Su Orquesta

13.- “Tolingana”. Adikwa Na Bana Loningisa Rumba

14.- "My Honeymoon Bridge Broke Down”. Wilf Carter

15.- “Let's Do It (Let's Fall In Love)”. The Ever-Bright Boys