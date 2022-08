07:00

Bárbara Bécares, responsable de prensa y una de las coordinadoras del proyecto de 'No Name Kitchen' en Ceuta

Bárbara Bécares, responsable de prensa y una de las coordinadoras del proyecto de 'No Name Kitchen' en Ceuta, se ha acercado hasta el 24 horas de RNE para hablarnos de la situación de los menores de edad en Ceuta. Bécares asegura que: "Siguen habiendo muchos menores de edad en Ceuta y muchos siguen vivendo en la calle porque no confían en las autoridades". Además explica que "Europa da 500 millones de euros a Marruecos para no machar nuestra imagen".