Zahara, Billie Eilish, The Amazons y Ben Harper

58:56

Zahara comparte la nueva versión de 'Ramona', junto a Pretty Pretty 2000 para incluirla en 'Reputa'. La escuchamos, pero antes abrimos con 'The 30th', que es lo nuevo de Bilie Eilish junto a su hermano, Finneas y compartimos lo nuevo de The Amazons y de Ben Harper.

BILLIE EILISH – The 30th

PEACH TREE RASCALS – Let You Go

GLAIVE - Minnesota Is a Place Thar Exists

VIVA SUECIA – El Rey Desnudo

THE AMAZONS - How Will I Know

TITUS ANDRONICUS – I’m Screwed

BEN HARPER - Need To Know Basis

VINTAGE TROUBLE – Run Like River

THE INTERRUPTERS ft TIM ARMSTRONG & RHODA DAKAR - As We Live

MADNESS – One Step Beyond

LUCY DACUS - Believe

MANDALE MECHA – Big News

ZAHARA y PRETTY PRETTY 2000 - Ramona

LOS ESTANQUES y ANNI B SWEET – Bla, Bla, Bla

LOS ESTANQUES - Soy Español Pero Tengo Un Kebab

FAZERDAZE - Come Apart

EDITORS - Karma Climb (Cardini & Jee Remix)